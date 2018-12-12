شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار" تكشف عن تطوير أعمالها بالصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي عن مباشرتها تطوير أعمالها في الصين.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنها وظفت فريقاً من خبراء تطوير الأعمال الصينيين، وقد بدأت بتصميم وتجهيز مكتبين بمنطقة الأعمال المركزية في بكين وشنغهاي.

وقالت "إعمار" إنها تعمل أيضاً على توسيع نطاق انتشار علامتها التجارية الفاخرة للفنادق والشقق الفندقية "العنوان للفنادق والمنتجعات" إلى الصين.

وأشارت إلى أنها ستقوم بافتتاح فنادق "العنوان"في المدن الصينية الرئيسية.

وتعتبر فنادق "إعمار" اليوم من الخيارات المفضلة لدى الزوار الصينيين نظراً لموقعها المركزي الذي يتيح لهم الوصول إلى وجهات الحياة المدينة مثل "دبي مول".

ومن قبيل الاهتمام بالجالية الصينية بدبي، كشفت شركة إعمار العقارية في يوليو الماضي عن توليها الحي الصيني الجديد ضمن المنطقة التجارية في "خور دبي".الذي سيحتضن "برج خور دبي" المرتقب.

يشار إلى أن "إعمار" حققت صافي ربح بلغ 4.3 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل صافي ربح بلغ 4.16 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، وبارتفاع نسبته 4%.