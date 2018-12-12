شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر القطاع الخاص بدبي يسجل أعلى قراءة في 5 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بإمارة دبي عن ارتفاعه من 52.5 نقطة في شهر أكتوبر الماضي إلى 55.3 نقطة في شهر نوفمبر 2018 "وهي أقوى قراءة له في خمسة أشهر".

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن التحسن بالمؤشر يؤكد نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارة والذي مدعوما من الزيادة السريعية النشاط التجاري والأعمال الجديدة واستقرار معدلات التوظيف.

وازداد حجم الإنتاج بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط بأسرع وتيرة منذ أغسطس، حيث أفادت بعض الشركات بتحسّن أوضاع السوق ونجاح الأنشطة الترويجية.

وأشارت بيانات نوفمبر إلى استقرار توجه التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وجاء هذا بعد فقدان للوظائف بشكل طفيف على مدى شهرين.

وكانت هناك زيادة أخرى في الأعمال الجديدة الواردة في نوفمبر، لتمتد بذلك مرحلة النمو الحالية إلى 33 شهراً.

وشهد قطاعا الإنشاءات والجملة والتجزئة زيادات ملحوظة، في حين استأنف قطاع السفر والسياحة نموّه.

وبالرغم من زيادة سرعة نمو الإنتاج والأعمال الجديدة، فقد تراجعت توقعات النمو في نوفمبر عن مستوى أكتوبر القياسي المرتفع. ومع ذلك، ظل مستوى الثقة مرتفعاً بشكل عام.

وارتفع متوسط أعباء التكلفة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر. علاوةً على ذلك، تسارع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر.

يشار إلى أن مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي كان قد كشف منذ أيام عن ارتفاعه من 55 نقطة في شهر أكتوبر الماضي إلى 55.8 نقطة في شهر نوفمبر 2018.