شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول: بيع كامل لمطاحن الدقيق بالسعودية قبل نهاية 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف فيصل السلوم؛ نائب الرئيس التنفيذي لشؤون استشارات التخصيص بالمركز الوطني للتخصيص بالسعودية، إتمام بيع مطاحن الدقيق بالكامل للقطاع الخاص قبل نهاية العام المقبل.

ولفت على هامش لقاء المركز مع المستثمرين المحليين في غرفة الشرقية، أمس، إلى الانتهاء من مرحلة التأهيل والبدء في مراحل الطرح والطلب، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتجري المؤسسة العامة للحبوب وإتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي لعملية التخصيص حالياً دراسة طلبات التأهيل لمشروع تخصيص قطاع مطاحن الدقيق.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي قد ناقش خلال اجتماعه في منتصف سبتمبر الماضي في قصر السلام بجدة التحديات التي تواجه القطاعات المستهدفة بالتخصيص.

وتهدف المملكة لجمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة من خلال برامج خصخصة في 16 قطاعا من بينها النفط والرعاية الصحية والتعليم والمطارات وطحن الحبوب.

وتأتي الإجراءات وغيرها في إطار خطط إصلاح اقتصادي واسعة النطاق يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط.