شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدرس موقعين لإنشاء أول محطة نووية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلع خالد السلطان، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، على عرض لموقعين ضمن المشروع الوطني للطاقة الذرية لإنشاء أول محطة نووية في المملكة.

كما عرض "السلطان" خلال استقبال أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بالإمارة أمس كذلك الدراسات المستفيضة بشأن ملاءمة الموقعين من عدة نواح أهمها عوامل السلامة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد دشن في نوفمبر الماضي سبعة مشاريع استراتيجية، في مجالات الطاقة المتجددة من بينها أول مفاعل للأبحاث النووية، ومركز لتطوير هياكل الطائرات.

وجاء على موقع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الإلكتروني أن المملكة تدرس في الأمد الطويل بناء طاقة إنتاجية لتوليد 17.6 غيغاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول 2032.