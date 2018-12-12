شكرا لقرائتكم خبر عن نمو إقراض المصارف السعودية للقطاع الخاص3.4% في 10 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع إجمالي حجم الاقتراض للقطاع الخاص من المصارف السعودية بنسبة 3.4% بما يوازي 45.16 مليار ريال وذلك منذ بداية العام الجاري حتى أكتوبر الماضي.

وبلغ حجم الاقتراض للقطاع الخاص في تلك الفترة نحو 1.385 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.339 تريليون ريال بنهاية العام الماضي 2017، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وارتفع حجم الائتمان للقطاع الخاص في أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 1.67%، فيما زاد مقارنة بالشهر السابق له بنسبة 0.23% بما يوازي نحو 3.2 مليار ريال.

وبلغت الودائع المصرفية بنهاية أكتوبر نحو 1.62 تريليون ريال، مرتفعة 1.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، منها 1.01 تريليون ريال ودائع تحت الطلب بنسبة 62.8%.

يشار إلى أن القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص ارتفعت بنسبة 1% وذلك بنهاية شهر أغسطس الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2017.