شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودي يعتمد النظام البحري التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد أمس الثلاثاء، بقصر اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على النظام البحري التجاري، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.

وقال نبيل بن محمد العامودي، وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إن النظام البحري التجاري يُعد تطويراً لقواعد التجارة البحرية من حيث تيسير الإجراءات وتوحيدها في السعودية في إطار قانوني واحد يسهل الرجوع إليه ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف: إن النظام الجديد يواكب التطورات الحديثة في التجارة البحرية الدولية، حيث احتوى على الموضوعات الرئيسية وأهمها تنظيم تسجيل السفن التي ترفع العلم السعودي.

وتضمن النظام الجديد آليات الاستثمار بالسفن التجارية سواء بالتأجير، أو نقل بضائع المسافرين، وتنظيم صلاحيات طاقم السفن، ومسؤوليات ملاك السفن ومشغليها عن الأضرار الناشئة عند إساءة استغلال السفن.

وأفاد العامودي بأن النظام الجديد تضمن ترسيماً للحقوق التي ترد على السفن (سواء بالبيع أو بالرهن)، وآلية الحجز على السفن لاستيفاء الديون والحقوق العينية التبعية عليها.

وبين أن هذا النظام يضمن الحقوق من خلال تنظيم التأمين البحري سواء على السفينة أو على البضائع أو تغطية المسؤولية على عاتق ملاك السفن.

ونوه بالدور الحيوي للنقل البحري في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، والدور البارز لها في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.