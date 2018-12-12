شكرا لقرائتكم خبر عن "جولديلوكس"يستحوذ على 29.49% من"تكافل الإمارات" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف صندوق جولديلوكس إنفستمنت كومباني ليمتد عن تنفيذ ثاني صفقات استحواذه داخل قطاع التأمين الإماراتي وهو الاستحواذ على حصة قدرها 29.49%، في شركة تكافل الإمارات، المدرجة بسوق دبي المالي.

وحسب بيان للصندوق اطلعت "أخبار اليوم" عليه ،أكد أنه يسعى من خلال هذا الاستحواذ إلى مساعدة شركة تكافل الإمارات على الاستفادة من ديناميكيات السوق القوية التى توفر فرصا كبيرة للنمو.

وأشار إلى إن أولى صفقاته في قطاع التأمين ما نفذه خلال الأيام الماضية من رفع ملكيته في الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" إلى 14.05% من 9.92% سابقا.

وقال الصندوق، إن قطاع التأمين مهيأ لتسجيل نمو ملحوظ، مدفوعاً بزيادة من المساهمات المكتتبة، والأطر التنظيمية المواتية، والفرص الناتجة عن المنتجات الجديدة.

وصندوق جولديلوكس، هو صندوق استثماري أطلق عام 2015، ليركز على الفرص الاستثمارية في الأسهم المدرجة من خلال اتخاذ دور محفز لزيادة القيمة.

وحسب بيان سابق سيواصل صندوق جولديلوكس نشاطه المكثف في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق الأسهم والبحث عن شركات تتداول بأقل من قيمها الجوهرية.

يشار إلى أن شركة جولديلوكس إنفستمنت كومباني ليمتد "صندوق جولديلوكس" أعلن أمس عن استحواذها على حصة قدرها 18.32% في شركة الخليج للملاحة القابضة.