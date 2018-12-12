شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تؤجل تنفيذ مشروع مصفاة "أرامكو"و"أدنوك"لـ2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الحكومة الهندية تأجيل تشغيل مصفاة عملاقة يشيدها تحالف بين شركات مملوكة للحكومة الهندية وأرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" من عام 2023 لعام 2025.

وتقع المصفاة على الساحل في ولاية مهاراشترا في غرب الهند وتبلغ تكلفتها 50 مليار دولار ستبلغ طاقتها 1.2 مليون برميل يوميا وستمتد مساحتها على 15 ألف فدان، بحسب وكالة رويترز.

وستمتلك المصفاة تكنولوجيا متطورة لإنتاج درجات عالية الجودة من الوقود و18 مليون طن سنويا من البتروكيماويات.

وتملك مؤسسة النفط الهندية وبهارات بتروليوم وهندوستان بتروليوم، حصة قدرها 50% في شركة راتناجيري "وهي الشركة المشتركة التي يتفذ المشروع"، بينما تملك شركة أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية الحصة المتبقية.

يشار إلى أن شركة أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وقعت في يونيو الماضي، اتفاقية إطارية لشراكة استراتيجية بينهما في تطوير مصفاة راتناجيري للتكرير والبتروكيميائيات "آر آر بي سي إل".

وأتي توقيع تلك الاتفاقية حينها بعد أن صرح عبد الله سالم الظاهري، مدير دائرة التسويق والمبيعات والتجارة لدى "أدنوك"، بأن الشركة تفقدت فرصا محتملة في الهند وآسيا.

وكانت أرامكو السعودية قد قامت في وقت سابق بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات "راتناجيري للتكرير والبتروكيميائيات المحدودة"، لتطوير مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات متكامل في مدينة راتناجيري في الساحل الغربي من الهند، بتكلفة تقديرية متوقعة 44 مليار دولار.