شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي أمام الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد الأعلى له منذ الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب الكشف عن الكشف مؤشر طلبات معدلات الآلات للشهر الماضي وذلك قبل التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 113.44 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.38 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوع عند 113.52، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 113.31.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت انكماشاً 0.3% مقابل نمو 0.4% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.3% مقابل 3.0%، أسوء من التوقعات عند 2.4%.

وجاء بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الآلات ارتفاعاً 7.6% مقابل تراجع 18.3% في أيلول/سبتمبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 10.2%، وأظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 4.5% مقابل تراجع 7.0%، أيضا أقل من التوقعات التي أشارت لارتفاع 5.0%، وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي والتي أوضحت ارتفاعاً 1.9% مقابل تراجع 1.2% في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.9%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تشرين الأول/أكتوبر، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلي 2.2% مقابل 2.5%.

وفي نفس السياق، قد تظهر القراءة الجوهرية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 2.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل وزارة الخزانة الأمريكية قراءة الميزانية الخزانة والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 193.5 مليار مقابل ما قيمته 100.5 مليار في تشرين الأول/أكتوبر.