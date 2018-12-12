الكهرباء: تغيير جميع العدادات إلى ذكية خلال 3 سنوات

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:22 صباحًا, 12 ديسمبر 2018 م

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أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، أنه سيتم تغيير جميع العدادات في المملكة بذكية خلال 3 سنوات.

جاء ذلك، خلال أعمال المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الكهربائية الذكية الذي نظمته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمس الثلاثاء، من خلال عقد 7 ورش عمل تحضيرية للمؤتمر، استعدادًا لانطلاق فعالياته، بحضور 300 مشارك من المختصين وخبراء عالميين من مختلف قطاعات الصناعة.