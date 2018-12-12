شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل ارتفاعها في آسيا والان نبدء بالتفاصيل

واصل أسعار النفط ارتفاعها في آسيا الأربعاء متأثرة بالتفاؤل المتزايد بشأن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها حول خفض الإنتاج والتقديرات التي تشير إلى تراجع مخزونات الخام الأميركي. وحوالى الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش، ربح برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام، تسليم كانون الثاني/يناير 49 سنتا ليبلغ سعره 52,14 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا. أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم شباط/فبراير فقد ارتفع 53 سنتا إلى 60,73 دولارا. وتسجل أسعار النفط تحسنا منذ إعلان أوبك وحلفائها بقيادة روسيا الجمعة عن خفض في الإنتاج قدره 1,2 مليون برميل يوميا للأشهر الستة المقبلة. وبعد ارتفاع سريع جاء انخفاض واضح بينما تشعر الأسواق بالقلق من طرق تطبيق الاتفاق في أجواء التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة. وقال ستيفن اينيس المحلل لدى مجموعة "أواندا" المالية إن "التفاؤل تجدد" بعد نشر موسكو والرياض تفاصيل عن الاقتطاعات في الإنتاج.



شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل ارتفاعها في آسيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .