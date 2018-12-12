شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مصر السيادى بوابة الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأتى بشائر الصندوق السيادى يوما بعد الآخر الذى تعمل الحكومة على خروجه للنور مطلع العام المقبل، فبحسب تصريحات إعلامية علاوة على قانون إنشاء الصندوق تشير إلى أن الحكومة تنتوى استغلال الصندوق لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قالت: إن رؤية مصر 2030 اعتبرت القطاع الخاص شريكاً أساسياً فى مسيرة التنمية، حيث تقع على عاتق القطاع الخاص مسئولية تنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات، فى حين تلعب الدولة دورها كمنظم فعال فى رسم السياسات ووضع المعايير والمتابعة والمراقبة، مشيرة فى وقت سابق إلى أن صندوق مصر السيادى سوف يكون له أهمية فى هذه الشراكة.

اهتمام الحكومة بتفعيل هذه الشراكة يقابله اهتمام دولى بالصندوق، فبحسب مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فإن الصندوقين السياديين العامنى والروسى طلبا الاجتماع مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، للاستماع إلى الفرص الاستثمارية الخاصة بصندوق مصر السيادى.

وبحسب بيان عن وزارة التخطيط الثلاثاء، فإن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بسفير دولة الصين بالقاهرة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك والممكنة فى صندوق مصر السيادى وإمكانية الاستفادة من الخبرة الصينية فى هذا المجال، وذلك بحضور الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط.

وخلال اللقاء أبدى الجانب الصينى رغبة فى دعم مصر فى جهودها لإنشاء صندوق مصر السيادى، مقترحة تقديم الدعم لصندوق مصر فى مجال إنشاء وإدارة الصندوق، فضلا عن مشاركة الخبرة الصينية فى مجال إنشاء الصناديق السيادية وخبرتهم فى مواجهة التحديات التى اعترضتهم وسبل التغلب عليها، وهو الامر الذى رحبت به السعيد.

الرغبة الصينية فى دعم التجربة المصرية للصناديق السيادية سبقها رغبة مماثلة من البنك الدولى والأمم المتحدة، خلال أحدى جولات السعيد بنيويورك وبالتحديد عندما ذهبت ممثلة للقاهرة فى طرح ما أنجزته الحكومة من خطه 2030.

وبحسب هالة السعيد، فإن صندوق مصر السيادى سوف يعمل كصندوق استثمارى تنموى يهدف إلى استثمار الأصول بفكر اقتصادى يحقق عائد تنموى، مشيرة إلى اعتماد القانون المؤسسى للصندوق وقرب انتهاء النظام الأساسى المنظم لأعماله واختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، والجمعية العمومية له والمجلس الاستشارى.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه يتم إعداد حصر بالمشروعات والفرص الاستثمارية التى من الممكن طرحها على القطاع الخاص والمستثمرين خاصة الأصول الموجودة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن القائمة النهائية لهذه المشروعات المبدئية سيتم الاتفاق عليها بعد اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، مقترحة كذلك إمكانية مشاركة الصناديق السيادية الصينية فى الاستثمار بتلك المشروعات.

بدوره أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط أن إدارة صندوق مصر السيادى لن تتدخل فيه الحكومة لتجنب التأثر بأية عوامل سياسية، موضحا أن الصندوق سيكون منفصل تماما عن التمويل الحكومى، مشيرا إلى أن الصندوق موجه فى الأساس للاستثمار فى الأصول الحكومية غير المستغلة داخل أو خارج القاهرة، وأن الاستثمار فى الصندوق سيخضع للعديد من النماذج الاقتصادية المختلفة دون اشتراط حصة معينة للحكومة.