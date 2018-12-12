الان تتابع أسعار النفط ترتفع بـ 1% بعد قرار “أوبك” بخفض الإنتاج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بأكثر من 1%، بعد قرار أوبك بخفض الانتاج لعام 2019، الذي تم أصداره في اجتماع المنظمة مع المنتجين المستقلبن الأسبوع الماضي، ومدعومة من مخاوف تقلص الإنتاج من ليبيا، وتصريحات للرئيس الأمريكي بوجود محادثات تجارية مع الصين ستخفف من حدة الموقف التجاري بين البلدين.

وارتفعت أسعار خام برنت القياسي بـ 67 سنتا، أو 1.1% ليصل إلى 60.87 دولارا للبرميل، ورافقه في الارتفاع الخام الأمريكي حيث ارتفع بـ 61 سنتا أو 1.2%، ليصل إلى 52.26 دولارا للبرميل.