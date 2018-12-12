شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقيتى تسوية نزاع "عمر أفندى" و"المراجل البخارية" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر حكومى مسئول لـ"الخليج 365"، عن توقيع اتفاقية إنهاء النزاع بين شركة عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، وكذلك النزاع بين شركة المراجل البخارية وشركة الخلود وبنك فيصل الإسلامى خلال أيام.

وأضاف المصدر أن رئيس القابضة للصناعات الكيماوية سيوقع من جانب الحكومة على إنهاء نزاع شركة المراجل، والتى سيتم لموجبها حصول القابضة على الشركة والأرض مقابل سداد نحو 89 مليون دولار لشركة الخلود وبنك فيصل.

وأشار أن رئيس القابضة للتشيبد والتعمير سيوقع من جانب الحكومة على إنهاء نزاع شركة عمر أفندى مع مؤسسة التمويل الدولية مقابل سداد 30 مليون دولار للمؤسسة والتنازل عن 15 مليون دولار من فوائد القرض.

وفيما يتعلق بمشكلة إعمار مع شركة النصر للاسكان، قال المصدر إنه جارى حلها وديا بدون تحكيم دولى، وذلك من خلال وزارة قطاع الأعمال العام نظير تعويض ستدفعه شركة إعمار لشركة النصر.

مما يذكر أن قرض مؤسسة التمويل الدولية منذ امتلاك رجل الأعمال جميل قنيبط لشركة عمر أفندى.