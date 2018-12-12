شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يقترب من الهدف – تحليل - 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر اللايتكوين بالانخفاض ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 20.00، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بحماية التداولات داخل هذه القناة، بانتظار مزيد من الانخفاض على المدى القصير.

كسر المستوى المستهدف سيدفع السعر نحو 13.00 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات دون 26.00 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 26.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط