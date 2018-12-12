شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يقترب من الهدف – تحليل - 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر اللايتكوين بالانخفاض ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 20.00، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بحماية التداولات داخل هذه القناة، بانتظار مزيد من الانخفاض على المدى القصير.
كسر المستوى المستهدف سيدفع السعر نحو 13.00 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات دون 26.00 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 26.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يقترب من الهدف – تحليل - 12-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .