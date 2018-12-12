شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل ينخفض بهدوء – تحليل - 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الريبل بسلبية طفيفة جداً ويقترب تدريجياً من هدفنا التالي المنتظر عند 0.24، يدعمه الضغط السلبي الذي يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديمه، ليبقى الميل الهابط مسيطراً خلال الفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.42 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.20 والمقاومة 0.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط