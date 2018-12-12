شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يفعّل النموذج السلبي – تحليل - 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الإيثريوم من كسر دعم العلم الهابط المشار له يوم أمس، ليحصل على حافز سلبي ننتظر أن يدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الهابط، ويحتاج السعر لكسر مستوى 79.00 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي عند 60.00. لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط الثبات دون 102.50. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 75.00 والمقاومة 100.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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