شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يستمر بالانخفاض الهادئ – تحليل - 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البتكوين تداولات سلبية طفيفة ليقترب من حاجز 3300.00 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 3000.00.
كسر هذا المستوى سيمد خسائر البتكوين لتصل إلى 2500.00، في حين يمثل الثبات دون 3635.00 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3600.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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