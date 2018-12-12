شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة الأولى – تحليل - 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك اختراقاً لمستوى 0.9900 واستقر فوقه، مما قد يدفع السعر لاختبار مناطق 0.9990 قبل استئناف الاتجاه التصحيحي الهابط من جديد، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل حاجز مقاومة قوي أمام محاولات السعر الإيجابية، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبّع واضح في الشراء الآن.

لذلك، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للارتداد هبوطاً وتحقيق أهدافنا السلبية التالية التي تمتد إلى 0.9835، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اندفاع السعر لاختراق مستوى 0.9990 والثبات فوقه سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9835 والمقاومة 0.9990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي