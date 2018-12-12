شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب حول مستوى 0.7200، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر، ليدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط التي تستهدف مستويات 0.7080 ثم 0.7020 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 0.7277.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7120 والمقاومة 0.7277

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط