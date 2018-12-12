شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول التعافي – تحليل - 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت ميلاً صاعداً طفيفاً ليختبر المتوسط المتحرك 50، ولا يزال السعر ضمن النطاق الجانبي الذي تتمثّل أطرافه بالدعم 58.40 والمقاومة 63.95، مما يبقي على سيناريو الحركة الجانبية قائماً حتى الآن، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية على المدى القصير.

نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الهابط الذي تتواجد أهدافه السلبية التالية عند 57.77 ثم 56.00، بينما اختراق المقاومة سيفتح باب بدء محاولات تعافي تستهدف مناطق 70.00 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.40 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي