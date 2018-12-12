شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعيد الاختبار – تحليل - 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط عملية إعادة اختبار لدعم العلم الهابط المكسور سابقاً ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، ليبقى التأثير السلبي لهذا النموذج فعالاً، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء.

وبالتالي، نستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق 52.50 والثبات فوقه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 49.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط