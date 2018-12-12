شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة اختباراً للمقاومة المحورية 14.73 وحافظ على ثباته دونه، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة للفترة القادمة، ويحتاج السعر لكسر مستوى 14.45 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي عند 13.93. يجب الانتباه إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لاستهداف مستوى 15.22 بشكل مباشر. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.30 والمقاومة 14.73 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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