- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب اليوم بميل صاعد طفيف في إشارة لمحاولة استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، حيث يتواجد هدفنا الإيجابي المنتظر عند 1262.51، ويستمر السعر بالتحرك داخل القناة التصحيحية الصاعدة التي تحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50.
من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1238.30 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1235.00 والمقاومة 1262.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 12-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .