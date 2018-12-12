شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب اليوم بميل صاعد طفيف في إشارة لمحاولة استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، حيث يتواجد هدفنا الإيجابي المنتظر عند 1262.51، ويستمر السعر بالتحرك داخل القناة التصحيحية الصاعدة التي تحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1238.30 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1235.00 والمقاومة 1262.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد