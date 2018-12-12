شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.53% لتتداول حالياً عند 14.71$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.63$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.41 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 97.39.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تشرين الأول/أكتوبر، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلي 2.2% مقابل 2.5%.

وفي نفس السياق، قد تظهر القراءة الجوهرية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 2.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل وزارة الخزانة الأمريكية قراءة الميزانية الخزانة والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 193.5 مليار مقابل ما قيمته 100.5 مليار في تشرين الأول/أكتوبر.