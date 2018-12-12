شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:13 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.55% لتتداول حالياً عند 14.69$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.61$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى مستويات 97.08 موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى لها في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 97.22.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.6% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلي 2.5% مقابل 2.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو عند 0.1% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلي 2.5% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف غداً الأربعاء عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على تباطؤ نمو الضغوط التضخمية خلال الشهر الماضي.