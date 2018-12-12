شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يعاود الارتفاع - تحليل صباحي - 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الارتفاع في آخر جلساته ، وذلك مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى ، ليحقق المؤشر أرباحاً بلغت نسبتها 0.09% بما يعادل 5.11 نقطة ، ليستقر من جديد أعلى مستوى 5384.58 ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 5384.58 ، ليستهدف مستوى المقاومة 5471.54 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5369.29 ومستوى المقاومة 5471.54 .
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