شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) (GPI) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.04% بما يعادل 0.30 نقطة ، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة 29.50 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 36.80 إلى 22.20) .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 29.50 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 31.22 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.78 ومستوى المقاومة 31.22 .