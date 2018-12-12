- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) (GPI) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.04% بما يعادل 0.30 نقطة ، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة 29.50 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 36.80 إلى 22.20) .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 29.50 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 31.22 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.78 ومستوى المقاومة 31.22 .
شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 12-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .