شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.16% بما يعادل 1.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 649.00 ، طيلة ثبات الدعم 609.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 609.00 ومستوى المقاومة 649.00 .