شكرا لقرائتكم خبر عن زين يمحو جميع خسائره – تحليل صباحي – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN ) في آخر جلساته ليستند إلى مستوى الدعم المهم 468.00 ، ارتد منه ارتفاعاً ليمحو جميع خسائره في نهاية التداولات ، وذلك في ظل تأثر السهم بخروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 487.00 ، طيلة ثبات الدعم 468.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 460.00 ومستوى المقاومة 487.00 .

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