شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بنك الكويت الوطني (NBK) على انخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.24% بما يعادل -2.00 نقطة .

ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 837.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 860.69 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 819.00 ومستوى المقاومة 860.69 .