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شكرا لقرائتكم خبر عن التجارية يجني الأرباح – تحليل صباحي – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الشركة التجارية العقارية (ALTIJARIA) في آخر جلساته ، ليجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.09% بما يعادل -1.00 نقطة ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 88.56 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 107.13 إلى 70.00) ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 92.95 الذي يمثل نسبة 61.8% .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 88.56 ومستوى المقاومة 96.00 .
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