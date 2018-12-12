شكرا لقرائتكم خبر عن التجارية يجني الأرباح – تحليل صباحي – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الشركة التجارية العقارية (ALTIJARIA) في آخر جلساته ، ليجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.09% بما يعادل -1.00 نقطة ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 88.56 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 107.13 إلى 70.00) ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 92.95 الذي يمثل نسبة 61.8% .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 88.56 ومستوى المقاومة 96.00 .