شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك وربة (WARBABANK) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.64% بما يعادل -6.00 نقطة ، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد . ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 215.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 245.58 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 215.00 ومستوى المقاومة 230.75 .

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