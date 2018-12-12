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شكرا لقرائتكم خبر عن المال بمنطقة دعم قوي – تحليل صباحي – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الشركة الكويتية للمال (ALMAL) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -3.15% بما يعادل -0.70 نقطة ، ويأتي هذا الانخفاض كمحاولة من السهم للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر في الأعلى .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 21.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 24.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 23.00 .
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