شكرا لقرائتكم خبر عن المال بمنطقة دعم قوي – تحليل صباحي – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الشركة الكويتية للمال (ALMAL) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -3.15% بما يعادل -0.70 نقطة ، ويأتي هذا الانخفاض كمحاولة من السهم للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر في الأعلى .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 21.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 24.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 23.00 .