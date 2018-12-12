شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليلامس مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.59% بما يعادل 0.20 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 12.00 ، طيلة ثبات المقاومة 13.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.50 .