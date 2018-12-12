شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك الكويت الدولي (KIB) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.38% بما يعادل 1.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي بها .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 262.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 274.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 262.00 ومستوى المقاومة 274.00 .