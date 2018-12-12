شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك السعودية تقترب من حل بشأن مطالبات الزكاة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت مصادر أن تتوصل البنوك السعودية إلى اتفاق مع هيئة الزكاة قبل نهاية العام بشأن زيادة الالتزامات.

ورجحت المصادر أن يجري حساب الزكاة بنسبة 10% من أرباح البنك، بحسب وكالة رويترز.

وكان الحساب السابق للهيئة العامة للزكاة والدخل يستند إلى 2.5% من رأسمال البنك.

وكشفت بضعة بنوك منذ عشرة أشهر تقريبا عن أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تطالبها بمدفوعات زكاة إضافية عن سنوات تعود إلى عام 2002.

ومنذ بداية العام حدث عدم اتفاق بشأن مدفوعات إضافية للزكاة بأثر رجعي عن سنوات تعود إلى 2002.