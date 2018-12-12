شكرا لقرائتكم «سوفت بنك» يدرج ثاني أكبر طرح في البورصات العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طوكيو - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 12 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 12 ديسمبر 2018 / 00:09

بدأت مجموعة «سوفت بنك» جمع 23.5 بليون دولار من طرح حصة في شركتها الخاصة بقطاع المحمول، ما يجعلها ثاني أكبر طرح في البورصات العالمية.



ودفع الطلب القوي من المستثمرين للحصول على أسهم في واحدة من أكبر شركات الاتصالات اللاسلكية في اليابان، مجموعة سوفت بنك لزيادة عدد الأسهم المتاحة للبيع بمقدار 160 مليون سهم. وقالت الشركة في بيان صحافي، إن سعر السهم يبلغ 13 دولاراً، وإنها ستجمع بذلك 23.5 بليون دولار.

وتعد السعودية من أكبر المستثمرين في مجموعة سوفت بنك اليابانية، واستثمرت المملكة عبر صندوق الاستثمارات العامة نحو 45 بليون دولار في صندوق «رؤية سوفت بنك» البالغ قيمته 100 بليون دولار.

وأسهم الصندوق في جعل الرئيس التنفيذي للمجموعة ماسيوشي سون، لاعباً رئيساً في صناعة التكنولوجيا العالمية، بعدما استثمر في العشرات من شركات التكنولوجيا الناشئة مثل سلاك ووي وورك، كما ضخت المجموعة استثمارات ضخمة في شركات التكنولوجيا البارزة مثل أوبر ومنافسها الصيني، ديدي تشوكسينج.

ويعد إدراج نشاط الهاتف المحمول جزءاً أساسياً من جهود الرئيس التنفيذي للمجموعة ماسيوشي سون، لإعادة تطويرها وتوظيفها كمستثمر في التكنولوجيا العالمية، لتنقسم الشركة إلى قسمين أحدهما خاص بالتكنولوجيا، تشمل حصة كبيرة في شركة علي بابا، والثاني خاص بالهاتف المحمول، ما يسمح للمستثمرين بالاختيار بين النشاطين.

وسيكون الاكتتاب في قطاع المحمول التابع لمجموعة سوف بنك أكبر اكتتاب عام في تاريخ اليابان، كما سيكون الأكبر في العالم منذ أن جمعت شركة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية 25 بليون دولار عند إدراجها في نيويورك عام 2014، وفقاً لبيانات «ديلوجيك».

ومن المقرر أن يبدأ التداول على أسهم شركة الهاتف المحمول في بورصة طوكيو في الـ19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.