شكرا لقرائتكم الأسهم القطرية تخسر 4 بلايين ريال من قيمتها أمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 12 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 12 ديسمبر 2018 / 00:13

< حققت 77 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها الخميس الماضي ما يعادل 30 شركة من أصل 39 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، واستقرت شركتان لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 590 بليون ريال بخسارة 4 بلايين ريال نستبها 0.66 في المئة.



أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاعا ملحوظا في معدلات الأداء، اذ صعدت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 41 في المئة الى 225 مليون ريال في مقابل 160 مليون ريال لليوم السابق، وصعدت الكمية المتداولة بنسبة 18 في المئة الى 7.2 مليون سهم، في مقابل 6.1 مليون سهم لليوم السابق، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 47 في المئة الى 5460 صفقة في مقابل 3710 صفقات.

وواصل المؤشر العام للبورصة تراجعه لليوم الثاني، وتراجع أمس بنسبة 0.70 في المئة تعادل 73.67 نقطة هبوطاً الى 10482.14 نقطة في مقابل 10555.81 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 23 في المئة.

ولليوم الثاني تنهي 10 قطاعات من البورصة القطرية تعاملات أمس على تراجع في مؤشراتها، تصدرها مؤشر المصارف الذي سجل أكبر خسارة نسبتها 0.77 في المئة الى 3854 نقطة.

وسجل مؤشر بورصة قطر الریان الاسلامي - السعري ثاني أكبر خسارة نسبتها 0.73 في المئة الى 2436 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات بخسارة نسبتها 0.72 في المئة.

وحقق مؤشر الصناعة رابع أكبر خسارة نسبتها 0.72 في المئة الى 3294 نقطة، تلاه مؤشر العائد الاجمالي بخسارة نسبتها 0.70 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر جميع الاسهم 0.59 في المئة الى 3125 نقطة.