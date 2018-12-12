شكرا لقرائتكم 715 بليون دولار تحويلات المغتربين عام 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرباط - محمد الشرقي | منذ 3 ساعات في 12 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 11 ديسمبر 2018 / 22:42

توقع البنك الدولي أن ترتفع تحويلات المغتربين في العالم إلى 715 بليون دولار عام 2019، بعدما سجلت خلال العام الحالي نحو 688 بليون دولار، نحو 528 بليوناً منها موجهة إلى الدول النامية والناشئة.



وبلغت قيمة تحويلات الهنود 80 بليون دولار واحتلت المرتبة الأولى، تلتها الصين بـ67 بليوناً، ثم المكسيك بـ34 بليوناً، ثم الفلبين بـ34 بليوناً، بينما جاءت مصر في المركز الخامس بنحو 26 بليون دولار. وبلغ نصيب دول أفريقيا جنوب الصحراء من هذه التحويلات نحو 45 بليون دولار، أي نحو 20 في المئة من الناتج المحلي للدول الفقيرة وضعيفة الدخل. وبلغت حصة لبنان من تحويلات المغتربين 7.77 بليون دولار، أي نحو 14.5 في المئة من الناتج المحلي، بينما قدرت التحويلات إلى المغرب بـ7.4 بليون دولار، وهي أقل من قيمتها قبل 4 سنوات بسبب ضعف النمو الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي حيث يسكن نحو 4 ملايين مغربي. وتوازي تلك التحويلات 6 في المئة من الناتج المحلي، لكن يعيش عليها 12 في المئةمن الأسر. وقدرت التحويلات إلى الأردن بـ4.4 بليون دولار، أي 10.3 في المئة من الناتج المحلي، بينما استقرت تحويلات مهاجري تونس عند بليوني دولار، وهي قيمة ذاتها إلى الجزائر، لكن باختلاف نسبتها إلى الناتج المحلي بين 5 و1 في المئة على التوالي.

وأكد البنك الدولي أن تراجع أسعار النفط اثر سلباً في قيمة التحويلات من بعض دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة.