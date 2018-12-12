شكرا لقرائتكم الصين وأميركا تبحثان المرحلة التالية من محادثات التجارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - رويترز | منذ 3 ساعات في 12 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 11 ديسمبر 2018 / 22:43

بحثت الصين والولايات المتحدة أمس خارطة الطريق للمرحلة التالية من محادثات التجارة بين البلدين، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر.



واتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ أخيراً في الأرجنتين على هدنة لمدة 90 يوماً تنتهي في 1 آذار (مارس)، تجمّد خلالها واشنطن خلالها تنفيذ تهديدها بزيادة الرسوم الجمركية من 10 إلى 25 في المئة على ما قيمته 200 بليون دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة سنوياً.

وكانت لايتهايزر قال إن في حال عدم استكمال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بنجاح بحلول 1 آذار (مارس) المقل، سيتم فرض رسوم جديدة.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان مقتضب أن ليو تحدث هاتفياً إلى منوتشين ولايتهايزر صباح أمس. وأضافت: «تبادل الجانبان وجهات النظر في شأن تطبيق الاتفاق بين زعيمي البلدين في اجتماعهما والمضي قدماً في إعداد الجدول الزمني وخارطة الطريق للمرحلة التالية من المشاورات الاقتصادية والتجارية».

وأكد ناطق باسم وزارة الخزانة الأميركية إجراء المحادثة الهاتفية مع ليو، ولكنه لم يذكر تفاصيل، بينما لم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي على استفسار عن المكالمة.

ولم يوضح البيان ما إذا كان المسؤول الصيني بحث مع محادثَيه الأميركيين في قضية المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للاتصالات مينغ وانزو التي اعتقلتها كندا بناء على مذكرة توقيف أميركية لاشتباه الأميركيين بانتهاكها عقوباتهم على إيران.