شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشرات بورصة «الكويت» الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 12 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 12 ديسمبر 2018 / 00:10

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس ارتفاعا في السيولة المتداولة بنسبة 14 في المئة الى 20 مليون دينار في مقابل 17.4 مليون دينار لليوم السابق فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 18 في المئة الى 84 مليون سهم في مقابل 103 مليون سهم، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 10 في المئة الى 4238 صفقة في مقابل 4728 صفقة.



صاحب ذلك ارتفاع في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة، إذ سجل مؤشر السوق الاول أمس اقل زيادة في البورصة بلغت نسبتها 0.09 في المئة تعادل 5.11 نقطة، صعودا الى مستوى 5406.86 نقطة في مقابل 5401.75 نقطة اول من امس، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس أكبر زيادة بين المؤشرات نسبتها 0.27 في المئة تعادل 12.93 نقطة الى 4742.34 نقطة في مقابل 4729.41 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام 0.15 في المئة تعادل 7.85 نقطة صعودا الى 5171.31 نقطة في مقابل 5163.46 نقطة لليوم السابق.

وجاء سهم «خليج ب» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 1.47 في المئة، وصولاً إلى 276 فلسا من تداول 1.87 مليون سهم، قيمتها 514 الف دينار، نُفذت من خلال 80 صفقة.

وحقق سهم «بنك وربة» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 2.64 في المئة، وصولاً إلى 221 فلسا من تداول 3.97 مليون سهم، قيمتها بلغت 881 الف دينار، نُفذت من خلال 287 صفقة.

وسجل سهم «وطني» أكبر سيولة متداولة بلغت 3.9 مليون دينار، تراجع سعره خلالها بنسبة 0.24 في المئة الى 837 فلسا من تداول 4.69 مليون سهم، نفذت من خلال 367 صفقة.