شكرا لقرائتكم 60 % تراجع في السيولة المتداولة في البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 12 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 12 ديسمبر 2018 / 00:17

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين خلال تعاملات أمس ارتفاعه مجددا بنسبة بلغت 0.01 في المئة تعادل 0.07 نقطة، صعودا الى مستوى 1317.89 نقطة في مقابل 1317.82 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع 2018 الى 1.04 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بلغت نسبته 0.90 في المئة تعادل 7.54 نقطة صعودا الى 845.55 نقطة في مقابل 838.01 نقطة اول من أمس، لتتقلص خسارته منذ مطلع العام الى 22.26 في المئة.



وهبط اجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 4.95 مليون سهم في مقابل 13.36 مليون سهم بنسبة تراجع 63 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 1.17 مليون دينار في مقابل 2.9 مليون دينار لليوم السابق بنسبة تراجع 60 في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 12 في المئة الى 90 صفقة في مقابل 101 صفقة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 14 شركة، ارتفعت 7 شركات، وهبطت 4 شركات، واستقرت أسعار 3 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.07 بليون دينار بزيادة 473 الف نسبتها 0.01 في المئة.

وركز المستثمرون في تعاملاتهم على المصارف الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 770 الف دينار بحريني، شكلت 57 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 2.95 مليون سهم، نفذت من خلال 26 صفقة.

وجاء البنك الأهلي المتحد في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 463 الف دينار، نسبتها 35 في المئة من إجمالي سيولة السوق من تداول 1.83 مليون سهم نُفذت من خلال 16 صفقة.

وحل بنك البحرين الوطني ثانيا بقيمة أسهم متداولة بلغت 254 الف دينار، نسبتها 19 في المئة من إجمالي سيولة السوق من تداول 434 الف سهم.