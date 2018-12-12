شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز يلقى محاضرة بالمركز المصرى للدراسات حول تعمير الصحراء المصرية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى الدكتور فاروق الباز الخبير الدولى فى علوم الفضاء ومدير مركز الاستشعار عن بعد فى جامعة بوسطن وعضو المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية، محاضرة بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، غدا الخميس، محاضرة بعنوان: "الاستثمار فى مستقبل مصر.. أفق تعمير الصحراء".

ويدير الجلسة طارق توفيق نائب رئيس مجلس إدارة المركز، ويعقب كل من الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز.