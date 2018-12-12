شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرى التونسى": تأجيل اللجنة العليا المشتركة بسبب الظروف السياسية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد العليم نوارة رئيس مجلس الاعمال المصرى التونسى، إنه تم تأجيل انعقاد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة والمقرر عقدها يوم 20 الشهر الجارى بسبب الظروف السياسية التى تمر بها دولة تونس حاليا.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصرى التونسى لـ"الخليج 365" أن اللجنة العليا يتم انعقادها سنويا برئاسة رئيس الوزراء المصرى المهندس مصطفى مدبولى ورئيس مجلس الوزراء التونسى يوسف الشاهد، وبعض وزراء المجموعة الاقتصادية بجانب وفد رجال أعمال من اتحاد الغرف ومجلس العمال المصرى التونسى.

وأكد نوراه أنه من المخطط أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة فى العديد من المجالات مما يدعم حركة التبادل التجارى والاستثمارات المتبادلة بين البلدين بما يتناسب مع طبيعة العلاقات المتميزة بينهما.