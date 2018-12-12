شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء برنامج الطروحات بالبورصة..ما هو الاكتتاب العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع أن تستقبل البورصة المصرية، طرح حصص إضافية من 5 شركات حكومية، مدرجة بالبورصة، خلال بداية العام المقبل، وذلك ضمن برنامجا يشمل طرح حوالى 23 شركة وبنكا، منها طروحات أولية (تطرح فى السوق لأول مرة)، علاوة على عدد من الطروحات الخاصة ليتم الاكتتاب عليها، ونستعرض فى التقرير التالى تعريف الاكتتاب، ونقدم نصائح للمستثمرين لتقييم الشركات قبل الاكتتاب.

بداية.. ما الاكتتاب العام؟

عند تأسيس شركة مساهمة يجب على المؤسسين أن يحددوا فى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى الحد الأقصى لعدد الأسهم التى يمكن للشركة إصدارها والقيمة الاسمية للسهم وهو ما يعرف برأس المال المرخص به.

وفى حال رغبة الشركة فى الحصول على أموال لبدء نشاطها فيتم ذلك عن طريق إصدار أسهم وهو ما لا يتجاوز الحد الأقصى المرخص به ويتم ذلك بعد إخطار هيئة سوق المال.

وعند عرض الأسهم المصدرة أو جزء منها سواء عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها فإنه يطلق على ذلك طرح للاكتتاب العام.

وتستعين الشركة المصدرة ببنوك استثمار وشركات السمسرة لترويج وتغطية الاكتتاب من قبل المستثمرين من الأفراد والمؤسسات.

كيف تشارك فى الاكتتاب؟

يفتح الباب أمام الجمهور للاكتتاب العام بعد أن يحدد سعر الطرح بواسطة كل من الشركة المصدرة وبنك الاستثمار وشركات السمسرة وبعد أن توافق هيئة سوق المال على هذا السعر.

يتقدم المستثمرون المحتملون طلباتهم لشراء الأسهم أثناء عملية الاكتتاب، فإذا كانت الطلبات أكثر عدد من الأسهم المعروضة للبيع تتم عملية تخصيص الأسهم على المستثمرين بنسبة عدد الأسهم المصدرة على عدد الأسهم المكتتب فيها من الجمهور وهو ما يقال عنه أن الاكتتاب قد تمت تغطيته أكثر من مرة.

أما إذا كانت عدد طلبات الشراء أقل من الأسهم المعروضة يعلن أن الاكتتاب لم يتم تغطيته بالكامل وقد يتم مد فترة الاكتتاب لحين التغطية بالكامل، فإن لم يتم ذلك تعين على البنك الذى تلقى المبالغ من المكتتبين نيابة عن الشركة أن يرد إليهم هذه المبالغ كاملة وتلغى عملية الطرح.

بعد إصدار الأسهم يتم إدراج الشركة بجداول البورصة حتى يتمكن المستثمرون من التداول عليها، ويتحرك سعر السهم وفقاً لحركة العرض والطلب فى السوق.

كيف تعلم أن سعر السهم المحدد فى الاكتتاب يعبر عن قيمته الحقيقية؟

كمستثمر واع يجب أن تتساءل عما إذا كان سعر الشراء هو أفضل سعر أو لا وذلك عن طريق الاستفسار عن الأداء المالى للشركة عن طريق تحليل القوائم المالية أو التقرير السنوى للشركة.

ويجب عليك كمستثمر أن تهتم بمعرفة معلومات عن الشركة كأعضاء مجلس الإدارة وسمعة الشركة بالسوق، كما يجب أن تضع فى اعتبارك المعلومات المالية وغير المالية للشركة حتى تقدر سعر السهم العادل للشراء فى هذا الاكتتاب وأن تتجنب اتخاذ قرار مبنى على معلومات غير موثوق منها كالشائعات.

نصائح قبل شرائك فى أسهم الاكتتاب:

يجب أن تنظر فى نشرة الاكتتاب على الآتى:

معلومات عن الشركة.

نوعية نشاط الشركة.

الغرض من إصدار أسهم جديدة وكيفية استخدام حصيلة الطرح.

فرص العمل والمخاطر المحيطة بالشركة وربحية نشاط الشركة.

قارن سعر السهم:

يجب مقارنة سعر سهم الاكتتاب بأسعار أسهم الشركات الأخرى ذات نفس النشاط حتى يتم التأكد من أن السعر ليس مبالغاً فيه أو اقل من قيمته العادلة.