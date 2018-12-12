شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الذهب قرب أعلى مستوى في 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
ولم يسجل الذهب تغيرًا يذكر في المعاملات الفورية عند 1243.34 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:53 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن الأصفر لامس أعلى مستوياته منذ 11 يوليو عند 1250.55 دولارًا في الجلسة السابقة.
وصعد الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة 2.20 دولارًا، أو ما يعادل 0.18 %، إلى 1247.20 دولارًا للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 % في التعاملات الفورية إلى 14.49 دولارًا للأوقية، وكانت قد لامست أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر عند 14.72 دولارًا للأوقية في وقت سابق.
وقفز البلاديوم 2% إلى 1241.40 دولارًا للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.7 % إلى 779.74 دولارًا للأوقية.
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