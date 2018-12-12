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شكرا لقرائتكم خبر عن «صنعتي 2018» يتواصل بمشاركة الجيل الثاني من المنتجين والان نبدء بالتفاصيل
المعرض يشهد زيارات متنوعة من الأهالي والمقيمين (اليوم)
المعرض يشهد زيارات متنوعة من الأهالي والمقيمين (اليوم)
وقال الأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل: يشهد المعرض زيارات متنوعة من الأهالي والمقيمين، وأيضا قطاع الأعمال، وأشار إلى أن بعض الأسر تلقى الاهتمام من قطاع الأعمال وذلك من خلال تعاون يجمع بينهما لعمل تصاميم دعائية وهدايا يستفيد منها قطاع الأعمال، منوها بأن المعرض من خلال هذا التعاون يحقق أحد أهدافه باعتباره منصة مهمة لتلتقي فيها الأسر المنتجة وأصحاب الأعمال ليتمكنوا من تسويق منتجاتهم.
ونوه بأن الجيل الثاني لبعض الأسر المنتجة بدأ يدخل في العمل، وقال: لاحظنا في السنوات الماضية مشاركة الأبناء الصغار للأسر كنوع من المشاركة في ممارسة البيع، ولكن الآن بدأ الجيل الثاني في الارتقاء بالمهنة والتحديث على تفاصيلها من خلال التخطيط والتسويق وأيضا التخاطب والتواصل مع الزوار والجهات الحاضنة، وهذا يحقق هدفا آخر سعينا في الغرفة إلى تحقيقه من خلال المعرض.
وأضاف: إن الاهتمام الذي تحظى به الأسر من شأنه أن يطور قدراتهم على تحديث منتجاتهم بما يتوافق مع المواصفات والمعايير المطلوبة ليرتقي إلى المستوى المطلوب منه.
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