شكرا لقرائتكم خبر عن جونز هوبكنز أرامكو الطبي يحصل على جائزة السلامة الوطنية للوقاية من عدوى مجرى الدم والان نبدء بالتفاصيل

قدم الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصحة، للدكتور سعيد اليامي، رئيس قسم الجودة وسلامة المرضى بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، والدكتور جعفر التوفيق، مدير الجودة والوقاية من العدوى بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، جائزة السلامة الوطنية للوقاية من عدوى مجرى الدم المرتبطة بقسطرة الوريد المركزي من خلال تغيير السلوك لمنظمة عالية الموثوقية في المؤتمر السعودي الدولي الأول لسلامة المرضى (SPSC) المنعقد في الرياض بتاريخ 2 ديسمبر.

هذه الجائزة المرموقة تقدر الأفراد والمؤسسات، الذين أظهروا مستويات عالية من الالتزام لضمان سلامة المرضى. قدمت ما يقرب من 1100 منظمة مشاريع للمسابقة. يوفر برنامج SPSC، وهو مبادرة حكومية أطلقت في مارس 2017 كجزء من رؤية المملكة 2030، فرصًا لمقدمي الرعاية الصحية للتواصل وإنشاء الشراكات وتبادل الإستراتيجيات المبتكرة حول سلامة المرضى.

قال الدكتور اليامي: «إن رؤية مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي هي أن يكون رائداً إقليمياً في جميع جوانب الرعاية الصحية بما في ذلك الجودة وسلامة المرضى».

وأضاف: «إن استلام هذه الجائزة المهمة هو خطوة ممتازة في هذا الاتجاه. ويسعى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي دائمًا إلى تجنب التسبب بأي ضرر لمرضانا».

بدوره قال الدكتور جعفر التوفيق: «كان ذلك نتيجة لجهود فريق من مختلف التخصصات الصحية والإدارية شاملاً الموظفين، الذين يقدمون رعاية مباشرة لمرضى وموظفي الإدارة العليا على حد سواء»، وأضاف: «نحن فخورون بإنجازنا ولكن يجب علينا أن نبقى متيقظين وملتزمين بثقافة سلامة المرضى».