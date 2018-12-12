«تنميات » و«بكين الإمارات» تشيّدان ثلاثة أبراج بقيمة 367 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل مجموعة تنميات العقارية، التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، وشريكها التجاري - شركة بكين الإمارات الدولية للإنشاءات، العمل المشترك لبلوغ هدفهما في إنجاز الأعمال الإنشائية في ثلاثة مشاريع بارزة وهي، برج كليوباترا وبرج علاء الدين في الأساطير السكنية، وبرج كورت في الخليج التجاري، في غضون الستة الأشهر المقبلة، بتكلفة 100 مليون دولار (367 مليون درهم)على أن يتم تسليمها للملاك مطلع العام المقبل.

ووقع اختيار تنميات العقارية على شركة بكين الإمارات الدولية للإنشاءات لاستكمال العمل في أبراجها الثلاثة، وتحسين جودة العمل، وتسريع تسليم المشاريع. وفور إنجاز المشاريع الثلاثة سيتم تسليم أكثر من 500 وحدة سكنية وتجارية، ومجموعة من شقق «الاستوديو»، والشقق بغرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم، وثلاث غرف نوم، وشقق ال«بنتهاوس».